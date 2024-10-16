Долгожданное шоу, на которое пригласили россиянку Ирину Шейк, обернулось провалом.

В сети резко раскритиковали новое шоу Victoria's Secret, которое состоялось в ночь на 16 октября. Долгожданный показ, который прошел впервые за 6 лет, назвали "скучным и неинтересным". Несмотря на сохраненную концепцию с моделями-"ангелами" и представление новой коллекции белья, поклонники обеспокоены другим.

"Шоу Victoria's Secret возвращается. Оно будет отражать то, кто мы сегодня, а также все, что вы знаете и любите: гламур, крылья, музыка и многое другое!" - говорилось в анонсе показа.

Чтобы не отставать от мировых тенденций, организаторы пригласили к участию в показе трансгендерных людей. Как сообщает Daily Mail, шоу началось именно с выхода такой модели. Речь идет о бразильской модели Валентине Сампайо. Она, кстати, и раньше представляла Victoria's Secret и была первым человеком из ЛГБТ-сообщества, появившимся на рекламных баннерах бренда.

Видео дня

Всего в шоу приняли участие 52 модели из 25 разных стран. Одной из таких была далеко не ангел - россиянка Ирина Шейк. В этом году организаторы показали, что политика их не касается, пригласив знаменитость, которая поддерживает путинский режим и войну в Украине.

Как известно, последний показ Victoria's Secret состоялся в 2018 году. В следующем году шоу отказались проводить из-за многочисленного хейта. На шоу полилась волна критики из-за идеализации и сексуализации женских тел.

Не секрет, что на показах бренда появлялись только, так сказать "идеальные", стройные "ангелы", в частности, Джиджи Хадид, Тейлор Хилл, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь и другие. Моделей plus size никогда не приглашали на показ.

Организаторы учли пожелания поклонников и в 2024 году на шоу появились манекенщицы с пышными формами. А также на показе продемонстрировали толерантность к трансгендерным лицам.

Правда, это не помогло шоу избавиться от хейта. В сети поклонники Victoria's Secret пишут, что в этом году показ был скучным и большинство считают, что бренд и его концепция потеряли свою актуальность:

"Это не то шоу, которое мы хотели. Волосы у всех плоские, нет чрезвычайно высоких моделей, вся постановка не такая, как мы хотели"

"Victoria's Secret вернулся с самым скучным шоу за всю историю"

"Что случилось с выделенными декорациями, большим многообразием образов, хаосом за кулисами, это было странно"

"Новый показ Victoria's secret кажется таким бездушным"

Напомним, ранее модель Victoria's Secret вышла в свет в полупрозрачном платье от украинского бренда.

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