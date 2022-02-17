София Жирау давно мечтала стать "ангелом".

24-летняя пуэрториканская модель София Жирау вышла на подиум, представляя новую коллекцию всемирно известного бренда Victoria's Secret, посвященной Дню всех влюбленных.

"Однажды я мечтала об этом, я работала над этим, и сегодня мечта сбылась. Я первая модель Victoria’s Secret с синдромом Дауна!", – поделилась своей радостью модель.

Стоит отметить, что бренд Victoria's Secret отходит от стандартов красоты и показывает девушек такими, какие они есть - в разном весе, с разными фигурами и цветом кожи.

Известно, что сама София Жирау моделингом занимается всего несколько лет. Но узнаваемость к ней пришла после показала на Неделе моды в Нью-Йорке. Также у девушки есть собственный бренд одежды.

Ранее УНИАН сообщал, что моделью Victoria’s Secret впервые стала темнокожая блогерша-трансгендер Эмира Диспейн.

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