Алессандра Амбросио выглядела в нем потрясающе.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио пришла на карнавал в лиловом полупрозрачном платье от украинского бренда Santa Brands. Нежное платье из сетки, декорированное кристалами, выглядело просто потрясающе на смуглом теле модели.

Мало того, что сквозь платье просвечивалась фигура Амбросио, так она еще и сделано с высокими вырезами на бедрах, что добавляло еще большей сексуальности образу.

Поклонники пришли в восторг и засыпали "ангела" комплиментами.

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"Ты просто топ, я схожу с ума по тебе"

"Ты мой идеал женской красоты"

"Боже, я так хочу быть похожей на тебя"

"С ума сойти от этой красоты"

Кто такая Алессандра Амбросио

Больше всего Амбросио ассоциируется с американской линией женского белья Victoria’s Secret. Впервые она приняла участие в показе Victoria’s Secret в 2001 году, начав своё многолетнее сотрудничество с компанией.

В 2004 году она стала "лицом" новой линии белья Pink от Victoria’s Secret. Сейчас 41-летняя модель является одной из "ангелов" бренда.

Кроме того, в 2006 году она сыграла эпизодическую роль теннисистки в фильме о Джеймсе Бонде "Казино Рояль".

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