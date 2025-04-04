Елена вспомнила, как они познакомились и действительно ли у них не только дружба.

Украинская блогерша-миллионница Елена Мандзюк, которой приписывают роман с Александром "Тереном" Будько, рассказала об их отношениях.

По словам ее словам, знакомство с ветераном войны состоялось еще до его участия в проекте "Холостяк-13".

"Он какой-то смайлик "огонек" поставил мне. Он говорит, что это я на него подписалась, но это неправда. Он на меня подписался первый и мы так себе сдружились. Уже во время проекта "Холостяк" мы тесно общались постоянно. Иногда на каких-то мероприятиях в Киеве пересекались, потом по волонтерской работе. Он поддерживал какие-то мои определенные проекты, а я иногда ему помогала, что-то советовала, но прям так, чтобы аж больше сдружились, то во время шоу, когда хейт поднимался. Я помогала ему строить стратегии постов, чтобы как-то это все унять. Я пыталась его хоть как-то поддержать", - рассказала Елена в интервью Рамине Эсхакзай.

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Блогерша также добавила, что между ними исключительно дружба. Поэтому слухи о романе, которые появились после их совместного путешествия на Кипр, лишь выдумки.

"Мы тогда общались с Сашей и он говорит: "У меня там будет очень много разных мероприятий". А у меня было такое нехорошее состояние и он мне: "Слушай, а ты не хочешь с детьми тоже отдохнуть там?". И мы поехали. После этого начали писать, что мы вместе", - подчеркнула женщина.

Елена также рассказала о неожиданном подарке от Александра. Это был сеанс к психологу, о котором она вспомнила так:

"Именно к врачу я обратилась благодаря Терену Саше. Пожалуй, если бы не он, я бы не лечилась, все было бы гораздо хуже. Сначала это был психолог. Он сам меня записал, оплатил".

Напомним, ранее Александр Терен после разрыва с Инной ответил на слухи о романе с известной блогершей.

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