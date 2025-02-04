Александр вышел на связь и прокомментировал разрыв с экс-возлюбленной.

Главный герой шоу "Холостяк-13", ветеран войн Александр "Терен" Будько объявил о разрыве отношений с победительницей проекта, волонтером и бизнесвумен Инной Белень. Общественный деятель прокомментировал их расставание в сети.

Печальным для поклонников пары известием знаменитость поделился в своем Instagram.

"Мы встретились на том вокзале, потому что так велело сердце и сошлись звезды. Мы шли за чувствами и нашли их. Это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда, это был опыт и трансформация, которые стали важной частью нас. Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент, за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой. Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать в целом. Верим, что все самые важные слова сказаны с глазу на глаз и хотели бы оставить их только для нас. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал нас", - написал "Терен".

Видео дня

Новость дополняется...

Напомним, ранее Григорий Решетник намекнул, кто может стать следующим "холостяком". Ведущий показал фото с известным футболистом.

Вас также могут заинтересовать новости: