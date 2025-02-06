Причиной для слухов стало то, что ветеран и блогерша одновременно отдыхают на Кипре, но неизвестно, вместе ли.

На днях главный герой шоу "Холостяк-13" и ветеран войны Александр "Терен" объявил, что разорвал отношения с волонтеркой и бизнесвумен Инной Белень. Почти сразу после этой новости общественный деятель отправился на отдых за границу - на Кипр. В этой же стране в это время также проводит отпуск украинская блогерша-миллионерша и волонтер Елена Мандзюк.

В сети сразу распространились слухи, что "холостяк" уже закрутил новый роман, а его избранницей стала Мандзюк, которая, кстати, также разведена. Известно, что Елена и Александр общаются и вместе занимались благотворительностью. Звезды сети уже успели ответить на сплетни в своих Instagram.

В частности, блогерша отметила, что действительно ежедневно видится с ветераном войны на Кипре. Она заявила, что всегда готова поддержать его, а также у них много совместных проектов, над которыми они сейчас работают. Однако женщина опровергла слухи, что между ними есть романтическая связь, а также призвала не вестись на манипуляции. Волонтер заверила, что ее сердце сейчас занято, но другим мужчиной.

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"Люблю сильно Терена как своего друга. Сейчас мы вообще видимся каждый день в отпуске. Вчера Саша рассказал об окончании своих отношений. Мне очень жаль, что так много зрителей негативно к нему настроены. Тем более я знаю, через что он проходит. Но только его выбор, делиться этим или нет. И вообще у меня есть личная жизнь и мужчина, с которым я хочу строить отношения", - написала Мандзюк.

"Терен" также прокомментировал информацию в сети об их романе и попросил поклонников не приписывать ему романтические отношения со всеми женщинами, с которыми он общается. Он отметил, что сейчас остается в статусе холостяка и хочет просто насладиться отдыхом наедине.

"Я не нахожусь ни с кем в отношениях, у меня нет девушки, жены или любовницы. Я поехал отдохнуть, забыться и писать книгу. Оставьте меня в покое хотя бы где-то! Не приписывайте мне всех женщин, которых видите рядом, у меня есть друзья и подруги. Моя медийность не означает, что в меня можно бросаться дерьмом и пытаться испортить жизнь своими выдумками!" - добавил Александр.

Напомним, ранее участница шоу "Холостяк" Алина прокомментировала разрыв Инны и Терена. Продюсер объяснила, кого из экс-возлюбленных поддерживает после их расставания.

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