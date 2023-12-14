Если вовремя не заметить, что партнер ведет себя токсично, это может нанести вред вашему психическому и физическому здоровью.

Токсичные отношения могут постепенно снизить вашу самооценку, навредить психическому и физическому здоровью. Проблема в том, что часто люди не способны осознать, что их партнер является токсичным – пока это не начнет сказываться на психике.

Эксперт по саморазвитию, продуктивности, отношениям и бизнесу Мал Джеймс на страницах издания Hackspirit приводит перечень основных признаков токсичного партнера, чтобы вы могли вовремя понять, что имеете проблему с отношениями.

1. Партнер часто прерывает вас и говорит от вашего имени

Перебивать других - это грубо и не вежливо, но, честно говоря, иногда это случается. У всех нас бывают плохие дни здесь и там. Но это не должно происходить постоянно. Если деструктивное поведение вашего партнера является постоянным, это явный признак того, что он вас не уважает. Это еще более верно, если он делает это в компании друзей или семьи.

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2. Партнер не умеет извиняться

Мы все время от времени делаем что-то плохое. Но токсичные люди отказываются признать и загладить свою вину за нечувствительные слова или действия, которые причинили вам боль.

Даже когда вы указываете им на это прямо, они начинают защищаться и обвинять других, вместо того, чтобы слушать вас. Они могут даже попытаться оправдать свое поведение, вспомнив о ваших недостатках из далекого прошлого.

Содержательные извинения требуют сострадания и изменения поведения в будущем — если вы не можете получить извинения, когда это явно оправдано, это говорит о многом.

3. Партнер регулярно отрицает факты из вашего общего прошлого

"Этого никогда не было" или "Это совсем не то, что я сказал" – типичные фразы токсичного партнера. Такие люди часто отрицают свои действия и высказывания в прошлом, обвиняя других в том, что они все неправильно поняли или запомнили.

4. Партнер часто отменяет ваши совместные планы в последнюю минуту

Мы понимаем, что жизнь такова: возникают чрезвычайные ситуации, которые мы не можем контролировать, и надо все бросать, чтобы решить новую проблему. Но токсичные партнеры странным образом имеют такие "пожары" постоянно. И постоянно срывают ваши планы из-за этого. И часто причина для изменения планов весьма сомнительна.

5. Партнер требует свободного доступа ко всем вашим устройствам и учетным записям

Нам всем нужны моменты уединения, даже в самых близких отношениях. Контролирующее или ревнивое поведение, нарушающее ваши личные границы, просто неприемлемо.

Независимо от того, настаивает ли он на том, чтобы знать ваш пароль электронной почты, просматривает ваши текстовые сообщения, когда вы выходите из комнаты, или постоянно спрашивает вас, с кем вы разговариваете, это гигантские красные флажки, которые вы не должны игнорировать.

6. Партнер не ценит ваши достижения

Представьте себе: вы только что получили значительное повышение на работе и хотите поделиться новостью со своим партнером. Естественно, вы ожидаете радости и приветствий, но вместо этого он пренебрежительно отвечает: "О, это приятно. Но угадай, что со мной сегодня произошло?"

Делиться своими победами и вехами с людьми, которые нам небезразличны, питает наши души. Однако токсичные люди, кажется, всегда портят момент.

Вместо того, чтобы праздновать ваше повышение, они каким-то образом направляют разговор на себя. Они могут даже делать насмешливые замечания, такие как "вероятно, хорошо", чтобы бросить тень на ваш успех.

7. Партнер ожидает от вас больших жестов, но сам прилагает мало усилий

Все мы знаем, что отношения включают взаимность, компромисс и баланс.

Многие токсичные люди, кажется, не придерживаются этого. У них высокие стандарты в отношении того, как другие должны относиться к ним, не применяя те же принципы к своему поведению.

Они настаивают на экстравагантных подарках на день рождения; они хотят, чтобы вы бросили все, когда им нужна поддержка или публичные жесты. Но когда роли меняются местами, у них удобно развивается амнезия в отношении ваших особых событий или они редко делают все возможное, чтобы вы почувствовали заботу.

8. Партнер "в шутку" часто делает грубые замечания

Токсичные люди маскируют свое презрение к другим под "саркастический юмор", чтобы не брать на себя ответственность за умышленное причинение вам боли. Обратите особое внимание, если "шуточные" оскорбления касаются того, что вы и сами считаете своим главным недостатком.

9. Партнер мешает вам проводить время с друзьями и семьей

Контролирующие или ревнивые личности часто пытаются изолировать своих партнеров.

Они могут делать косвенные запреты вроде "тебе не нужно постоянно обращаться к маме". Но иногда они могут прямо запретить встречи с определенными людьми по пустяковым причинам.

10. Вы часто чувствуете беспокойство в присутствии партнера.

Подумайте о том, какие ощущения обычно вызывает у вас времяпрепровождение с партнером. Если вы постоянно чувствуете беспокойство, неуверенность во время или после вашего взаимодействия, стоит подумать, почему так происходит.

Вы заслуживаете людей в своей жизни, которые заставляют вас чувствовать заботу, энергию и ценность, а не угнетение.

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