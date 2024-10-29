Сейчас трек певицы занимает 7 место в трендах.

В прошлом украинская певица, а сейчас предательница Анна Асти, она же Анна Дзюба, которая поддерживает войну в Украине и уехала в РФ, попала в тренды украинского YouTube. Трек артистки вошел в десятку самых популярных песен этого месяца.

Премьера композиции "Топит" состоялась 4 дня назад. Похоже, украинцы не могут отказаться от творчества запроданки, и продолжают слушать ее треки. Именно благодаря частым прослушиваниям трек попал в подборку "популярное" на YouTube. Сейчас он занимает 7 строчку в топе. На видео с песней уже более полумиллиона просмотров.

Сейчас Асти активно развивает свою карьеру в РФ и даже не вспоминает об Украине. Она получила российский паспорт и платит налоги в стране-агрессоре, чем соответственно финансирует войну.

Видео дня

Весной 2024 года в России во время церемонии "Жара Music Awards" ее признали "артисткой года", но это не единственное "звание" у Асти. Ранее она уже становилась "лучшей певицей" террористической страны. Кстати, награду Анне вручала еще одна предательница Украины - ведущая и певица Регина Тодоренко. Как известно, она также отреклась от родины ради мужа-путиниста и молчаливо поддержала режим Кремля.

Уже во время полномасштабного вторжения Асти выпустила песню "Хобби" с путинистом Филиппом Киркоровым. О войне в Украине певица, которая родом из Черкасс, и словом не обмолвилась за все это время. Кстати, в первые дни большой войны предательница находилась в Украине. Она приехала на родину, чтобы снять здесь клип. Она вживую видела, как оккупанты разрушают украинские города и все равно вернулась в Россию и поддержала нападение захватчиков.

Напомним, ранее украинская группа "Пошлая Молли" спела для россиян. Коллектив выпустил русскоязычный трек.

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