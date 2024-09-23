Евгений Пронин рассказал, когда перестал общаться с певицей.

Украинский адвокат, бывший жених журналистки Рамины Эсхакзай - Евгений Пронин - высказался о своей экс-подруге и предательнице Украины - певице Анне Асти. Он ответил, когда завершилось их общение.

Пронин и Асти родом из одного города - из Черкасс. Они дружили более 15 лет и были знакомы с самого детства. Однако певица переехала жить в РФ, и после начала полномасштабного вторжения поддержала путинский режим.

Евгений вспомнил, что Анна со своим мужем Станиславом Юркиным последний раз была в Украине в середине февраля 2022 года. Тогда она приезжала на родину, чтобы снять здесь свой новый клип. Однако предательница позже вернулась в РФ и стала на сторону оккупантов.

"Когда она приехала (в Россию - УНИАН), звонила мне и спрашивала: "Что ты, как ты?", или писала. Я уже тогда поехал на фронт. Я ей задал вопрос: "Что ты думаешь делать со своей жизнью?". Потому что у меня были какие-то рекомендации - типа ты должна уехать сейчас в Эстонию, побудь там, у тебя же есть деньги", - поделился Пронин.

Пронин также рассказал, как разорвал связи с Асти. По его словам, он даже пытался убедить маму предательницы, чтобы та уговорила дочь вернуться в Украину, однако она не хотела этого. Когда Анна сообщила о своем решении, Евгений не стал медлить и сказал ей, что больше не хочет иметь ничего общего с ней:

Я сказал, что нам нужно попрощаться: "Ты сделала свой выбор, мы больше никогда не сможем общаться, видеться или как-то пересекаться, и поэтому прощай". Она мне также ответила очень большим текстом, в котором написала, что ей жаль, что так получилось, и попросила прощения, что не оправдала моих надежд.

Адвокат благодарен артистке за их дружбу и общение, но єто уже в прошлом. Сейчас он называет бывшую подругу предательницей.

"У нас были хорошие взаимоотношения, замечательные, но у нас не может быть никакого настоящего и будущего, потому что она для меня предательница нашего государства и наших людей. Она предала своих людей", - добавил Евгений.

К слову, сейчас Асти активно развивает свою карьеру в РФ и даже не вспоминает об Украине. Она получила российский паспорт и платит налоги в стране-агрессоре, чем финансирует войну. А в России ее признали лучшей певицей. Уже во время полномасштабного вторжения она выпустила песню "Хобби" с путинистом Филиппом Киркоровым.

Напомним, ранее у Анны Асти обнаружили редкое заболевание.

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