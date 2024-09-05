Коллектив выпустил русскоязычный трек.

Русскоязычная группа из Украины "Пошлая Молли" впервые за время полномасштабного вторжения выпустила новую песню. Коллектив поддержал Украину в 2022 году и, казалось бы, музыканты из Харькова выпустят украиноязычный трек, но они представили песню "Адская колыбельная" на русском.

Несмотря на то, что трек является русскоязычным, украинцы снова заинтересовались творчеством группы и теперь композиция лидирует в музыкальных чартах. Более того, даже после поддержки Украины, "Пошлая Молли" публикует свои треки на платформах страны-агрессора, не отказывается от связей с россиянами, а русский называет "языком мира", пишет OBOZ.UA.

Песня доступна на запрещенных в Украине площадках, в частности, на "Яндекс Музыка", "Звук", "МТС Музыка" и "VK Музыка". Соответственно за прослушивание музыки на этих платформах, артисты получат выплаты в рублях.

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Сейчас "Адская колыбельная" вошла в топ-10 самых популярных песен YouTube в Украине. Она занимает 8 место в трендах.

Также стало известно, где сейчас находятся участники коллектива. Судя по расположению, которое указано в их Instagram, музыканты переехали в Грузию. Похоже они выехали за границу еще в начале большой войны и пока не планируют возвращаться.

Еще одним подтверждением того, что у "Пошлой Молли" до сих пор есть связи с россиянами является то, что в описании под песней указано название креативной студии Indigo Flow. В сети отмечается, что эта студия расположена в российском городе Санкт-Петербург. Группа сотрудничает с этой командой уже более 5 лет.

После премьеры "Адской колыбельной" жители страны-агрессора не скрывали своего счастья от долгожданной композиции. В то же время украинцы возмущены действиями группы, но песня остается одной из самых популярных песен в Украине:

"Все супер, если бы на какую-то х*й*ю русскую не заливал треки"

"Дропнул на Яндекс и ВК. Кринжую"

"Бледный" забыл в каком времени он находится, выкладывать трек на российские платформы - это слишком"

"Почему не на украинском?"

"В чем смысл делать благотворительные концерты, а потом забрасывать на российские платформы свои песни"

Ни фронтмен группы Кирилл "Бледный", ни другие участники не комментировали свой поступок. Они продолжают отсиживаться за границей и молчать о войне, пока их родной Харьков ежедневно страдает от обстрелов.

Напомним, ранее на лидера группы "Пошлая Молли" подали заявление в польскую прокуратуру.

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