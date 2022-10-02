Видео растрогало до слез поклонников артиста.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в разрушенный российскими оккупантами Изюм и посреди сквера спел "Червону руту".

Артист, сидя на лавочке, под гитару чувственно исполнил украинскую песню, которую обычно поет София Ротару. На припеве жители Изюма начали подпевать Вакарчуку, что сделало видео более трогательным.

Стоит отметить, что на фоне видно разрушенное здание, которое пострадало от российских захватчиков.

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"Измученный, суровый, но свободный город. И люди – уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются во всей поддержке, и это не только о прямой гуманитарной помощи, что очень важно, но и в теплом слове, улыбке, просто внимании", - подписал видео Вакарчук.

Реакция сети на выступление Вакарчука в Изюме

"Благодарю вас, Святослав, за этих людей, за их улыбки. Они придут домой и, дай Бог, позвонят внукам и скажут: "Представляешь, а я сегодня была на концерте Вакарчука"

"Боль и отчаяние, но вера и надежда"

"Спасибо за все, что вы делаете"

"Такое теплое видео"

Отметим, долгое время Изюм в Харьковской области находился в оккупации. В начале сентября 2022 ВСУ осуществили успешное контрнаступление и освободили почти все оккупированные города в области.

10 сентября ВСУ освободили от оккупантов Изюм. Самопровозглашенный "мэр" Изюма сбежал из города еще до начала взятия его силами ВСУ.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук спел "Обійми" на одной сцене с Coldplay.

"Война продолжается. Мы ее победим, а потом вместе построим новый, мирный мир", - сказал Вакарчук перед выступлением.

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