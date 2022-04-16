Телезвезда потролила затопленный украинской ракетой флагман Черноморского флота РФ.

Украинская телеведущая Леся Никитюк выпустила новую насмешливую песню о потопленном украинской ракетой "Нептун" российском крейсере "Москва".

Телезвезда перепела песню "Оставайся, мальчик, с нами" из мультфильма "В синем море, в белой пене", пошутив в своей версии композиции над затонувшим флагманом Черноморского флота РФ.

"Но Москва уже горела. Жаль, конечно, не столица. Но она уже шагала вместе с русским кораблём", - поет Никитюк.

В комментариях поклонники Никитюк оценили ее творческий подход в это непростое время.

"Леся, вы Богиня! И в мирное время и в неспокойное, дарите нам улыбки"; "Песня класс!!! Леся, подняли настроение!!!! Все буде Україна!!!"; "Леся, ваши песни – отдельный вид искусства! Что слова, что видео пробирают до души"; "Мега актуально! Боже! Все-таки как в Украине много талантливых людей", - пишут пользователи в комментариях к видео.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram видео, на котором перепела песню "Сіла птаха", изменив в ней слова. Она высмеяла российскую пропаганду и новости о "биологическом оружии" в Украине, которое делает детей похожими на Степана Бандеру.

Крейсер "Москва" утонул: что известно

13 апреля недалеко от Одессы произошел взрыв на российском крейсере "Москва". Украина подтвердила, что нанесла ракетный удар по кораблю из "Нептуна".

Россия же, в свою очередь, подтвердила взрывы боеприпасов на "Москве". Позже Россия официально признала, что дорогостоящий крейсер утонул в Черном море.

Ракетный крейсер принимал участие в войнах в Грузии, Сирии, а в 2014-м корабль блокировал украинские суда в Донузлаве. С 2016 года корабль в море не выходил из-за плачевного технического состояния.

В 2020 году на "Москве" завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией.

24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ, ракетный крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный. Там "русский военный корабль", в ответ на предложение сдаться, услышал уже всемирно известную фразу - символ борьбы Украины.

После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56, уточнил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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