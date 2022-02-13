Kalush уступил Wellboy и Alina Pash в победе в финале нацотбора 2022.

Участник Нацотбора Евровидения 2022 Kalush, проигравший рэперше Alina Pash с небольшим отрывом, заподозрил организаторов в фальсификации зрительского голосования.

Об этом он рассказал в своем Instagram-блоге.

Сначала исполнитель поинтересовался у фанатов, всем ли пришли смс-подтверждения о зачислении отправленных голосов.

"Потому что уже что-то куча людей проголосовали, но нет смс, что голос принят", - пожаловался музыкант.

После чего на страницах у исполнителя и страницах его фан-зоны начали появляться видео, в которых Kalush требует от организаторов показать распечатку с баллами от зрителей.

Ему отказали, так как документа на месте уже не было, и посоветовали музыканту найти таблицу с результатами в сети.

Рэпер в ответ заподозрил организаторов в фальсификации голосов. Он вспомнил момент, когда ведущий шоу Тимур Мирошниченко, озвучивая итоги песенного шоу, запнулся и перепутал нескольких исполнителей в прямом эфире.

"Он (Мирошниченко – ред.) запутался. Вся страна видела. Можете объяснить, есть ли здесь фальсификация?... Подтвердите слова. Мне кажется, здесь есть фальсификация", - заявил Kalush.

В свою очередь, член жюри, генпродюсер направления телевидения НСЖУ Ярослав Лодыгин пообещал музыкантам еще раз провести детальную проверку подсчета голосов.

"Мы проведем еще раз проверку для того, чтобы понять, как происходил подсчет. Все результаты подсчета будут опубликованы – вы увидите конкретные результаты. Я гарантирую, что никаких фальсификаций там не было", - сказал Лодыгин.

Лодыгин подтвердил, что вещатель готов разбираться по этому поводу в судебном порядке.

Kalush уступил Wellboy и Alina Pash в победе в финале нацотбора 2022. Музыкант получил низкий балл от жюри и высокий – от зрителей, что не спасло его группу от поражения.

Как писал УНИАН, победительница нацотбора Евровидения 2022 Alina Pash, которая будет представлять Украину весной в Турине, оказалась внесенной в базу "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма.

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