Жюри настроение зрителей разделили.

Группа Kalush Orchestra сорвала аплодисменты зала хип-хоп исполнением песни с фольклорными мотивами "Стефания".

Песня посвящена матери фронтмена группы Олегу Псюку, который признался, что в детстве с родней у него были сложные отношения.

После выступления зал "взорвался" аплодисментами. Жюри настроение зрителей разделили.

В то же время Джамала отметила, что хип-хоп на украинском языке в Европе является экспериментом, но она – "за" эксперименты.

Певица Тина Кароль, комментируя слухи о якобы своей предвзятости к отдельным участникам, сказала полушутя: "Сегодня шесть участников, к которым я была в свое время соучастна. Я подтягиваю молодежь, потому что я помню свой путь. И вот на этой сцене были мои первые шаги. Я не только исполнитель, но и деятель. Насчет объективности - должны волноваться все участники. Я землячка, я из Франковщины".

Евровидение 2022: нацотбор конкурса

Сегодня, 12 февраля, в Киеве проходит финал нацотбора на Евровидение от Украины.

В песенном конкурсе в субботу участие примут 8 участников - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Накануне финала за нарушение правил конкурса был дисквалифицирован LAUD. Оказалось, что свою песню он записал еще в 2018 году и тогда обнародовал.