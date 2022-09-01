Также продюсер рассказала, почему не будет дуэта Дорофеевой с автором интернет-хита "Що ви браття".

Порталу "МУЗВАР" удалось эксклюзивно пообщаться с Ириной Горовой, CEO MOЗGI GROUP, и узнать подробности нового творческого этапа певицы Дорофеевой, действительно ли волна Потапа как музыкального продюсера проходит и простят ли украинцы Светлану Лободу.

Відео дня:

Как развивается музыкальная сфера в Украине

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины музыкальный рынок изменился до неузнаваемости. По словам Горовой, ей нравятся подобные изменения как человеку из индустрии, а также она видит в этом очень хорошие перспективы.

"Сейчас не только в музыкальной сфере, но и в целом меняется контекст, люди и герои, игроки, те, кто будет строить страну будущего. Есть и те, кто был на вершине, а сейчас где-то потерялся. Кто только начинал – "выплыл" на этой волне. Но я пока наблюдаю, мне нравится, что происходит с культурой. Сейчас легче выйти в информационное пространство. И появляются классные песни, безусловно", - прокомментировала Горовая.

Сейчас MOЗGI GROUP работают как лейбл открытого типа, основной задачей которого является дистрибуция музыкального контента и предоставления других услуг и экспертиз в креативной сфере.

DOFOREEVA - единственный действующий проект продюсерского центра

Как известно, Мишель Андраде и Positiff больше не являются артистами продюсерского центра. Как отметила сама Горовая, группа MOЗGI также "на паузе" и единственным активным проектом лейбла является DOFOREEVA.

Относительно того, планирует ли MOЗGI GROUP взять на продюсирование нового артиста, Ирина отметила, что, с точки зрения коммерции проектов, новых артистов надо лучше разглядеть. Много "новых звездочек" со временем отсеется, что позволит сделать определенные выводы и уже тогда предлагать сотрудничество. Однако Горова не исключает, что если увидит музыкальный "бриллиант" сейчас - предложит сотрудничество сразу.

Мини-альбом "Сенси"

В сентябре артистка продюсерского центра MOЗGI GROUP DOROFEEVA презентует новый мини-альбом "Сенси". В него войдут песни, написанные в коллаборации с саунд-продюсером Ваней Клименко и исполнительницами Jerry Heil и alyona alyona. По словам Горовой, основной задачей было найти новое звучание, органичное для исполнительницы.

"Мы искали с кем поработать, произошла смена языка в творчестве. Мы не пели на украинском не потому, что не хотели, а потому, что сложно было найти украинских сонграйтеров, которые подошли бы для исполнителя, того контента, что пела Надя. У нас есть классная лирика, фолк, рэп, а вот "попсовый материал" было сложно найти, его надо было прочувствовать. Мы хотели, чтобы украинский в песнях Нади прозвучал так, чтобы все сказали: "Ого, он на украинском звучит лучше, чем на русском", - подчеркнула Ирина.

Горовая рассказывает, что сложность была в том, что они не имели списка авторов, творчество которых могло бы подойти для DOROFEEVA. Поработать с alyona alyona предложила сама Надя, а затем команда органично вышла на сотрудничество с Jerry Heil и Ваней Клименко.

Коллаборация с JOCKII DRUCE

На вопрос, правдивы ли слухи, что Дорофеева планировала коллаборацию с JOCKII DRUCE, который исполняет интернет-хит "Що ви браття", Горовая подтвердила, что действительно, сотрудничество обсуждалось, однако оно на стопе. Надя готовит сейчас совместную работу, но с другим артистом.

"Мы ее очень хотели, но чтобы сколаборироваться, надо найти точки соприкосновения. Пока что мы (с JOCKII DRUCE – ред.) их не нашли. У нас будет другая интересная коллаборация, первый шаг будет заявлен уже в альбоме. Однако есть одна штука... Я призываю всех новых артистов не просто петь один трек и работать над материалом, а еще и немножко включать стратегическое мышление... Нам для того, чтобы с кем-то коллаборировать, надо понимать, что это артист не одной песни, а у него есть видение, что он будет делать через год... Творческие люди, начинающие, немного не знают контекста, не знают правил, это я не о JOCKII DRUCE, а вообще", - подытожила Горовая.

Правда ли, что глобальная волна продюсера Потапа проходит

Журналист Юлиан Новак вспомнил результаты YUNA и отметил, что MOЗGI GROUP получили только одну статуэтку (за "Лучший саундтрек к фильму"). Он подчеркнул: сейчас складывается впечатление, что глобальная волна продюсера Потапа проходит, на что Горовая ответила:

"Я бы за Потапа так не говорила, потому что он невероятно талантливый человек. Я думаю, что время, когда он еще "выйдет на волну", будет 100%. Если он вообще не изменит свою деятельность. Когда несколько лет назад мы были на премии M1 Music Awards и смотрели, кто выходит получать статуэтки, мы подумали, что мы взяли уже все. И выходили за наградами одни и те же. Было даже немного грустно, потому что не было новых имен, с кем можно коллаборацию или дуэт записать".

Ирина Горовая о том, можно ли простить Лободу

После полномасштабного вторжения некоторые артисты, которые годами работали в России, изменили мнение о построении карьеры и пытаются вернуть вновь своего зрителя в Украине. Например, Светлана Лобода.

Вопрос о том, сможет ли украинское общество простить певице и насколько сильный в стране институт репутации, Горовая ответила: "Сейчас такое время, когда ты не можешь делать неоднозначных решений, и когда ты должен думать о чем и как говоришь. И надо выбрать: кто ты и где ты... У нас народ сегодня может сказать "Ты плохой", а если ты делаешь много правильных дел, он может простить. Институт репутации работает, местами даже больше, чем хотелось...", - резюмировала Горовая.

Напомним, ранее Ирина Горовая прокомментировала гомофобное высказывание Ирины Федишин.

Также УНИАН писал, что Каменских призналась, почему вернулась в Украину без Потапа.

Вас также могут заинтересовать новости: