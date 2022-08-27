Певица отметила, что собрала на благотворительных концертах для своей страны около 75 миллионов гривень.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась в Украину, дала интервью программе "Неймовірна правда про українців" на СТБ. Там звезда рассказала, какие эмоции пережила, когда после стольких месяцев наконец оказалась на Родине.

"Я испытала огромное счастье, что я попала на родную землю. Первое, что я сделала, ― поехала к своей маме. Я очень по ней соскучилась, а она в Украине. Целовала землю, целовала свой дом, рыдала, плакала, обнимала свою яблоню, уродившую в этом году. Меня переполняло очень много эмоций", - сказала Настя.

Также она ответила на вопрос, интересующий многих украинцев: почему Потап не приехал домой вместе со своей женой? Каменских уточнила, что у него, как и у многих людей, начались проблемы со здоровьем на фоне постоянного стресса.

"У него парализовало лицо. Мы сейчас проходим процесс адаптации. Большинство украинцев переживают посттравматический синдром или депрессию, у кого-то со здоровьем что-то начинает сыпаться, нервная система не выдерживает. Леша также очень много ездит по благотворительным концертам, и сейчас у него есть несколько таких проектов, которые он просто должен завершить. И совсем скоро он приедет домой. Хейт, конечно, огромен. Меня это возмущает и огорчает", - прокомментировала исполнительница.

Она призвала фанатов быть едиными. Также отметила, что благодаря ее выступлениям удалось собрать около 75 миллионов гривень на нужды Украины.

Напомним, ведущий Демин объяснил, почему Каменских вернулась в Украину без Потапа.

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