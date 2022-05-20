Во время войны в Украине многие звезды ездят по миру с благотворительными концертами.

Многие артисты продюсерского центра "MOZGI Entertainment", основанного Потапом и Ириной Горовой, сейчас ездят по миру с благотворительными концертами, собирая деньги для украинских военных и беженцев. В интервью "Слава+" Ирина рассказала, получают ли звезды за это какие-то гонорары.

"Артисты, которые сейчас ездят на концерты (благотворительные, - ред.), не получают ничего. Они не собирают деньги. Собирают деньги фонды, которые организовывают эти мероприятия. Эти же фонды оплачиваю артистам переезд, проживание, райдер. Артист приезжает и проводит выступление без гонорара. Заработка нет", - поделилась продюсер.

"Много людей сейчас работают за еду, за идею, за восстановление, за надежду на то, что это все закончится. Основная идея этих мероприятий (благотворительных концертов, - ред) - это сбор денег и поднятие вопроса войны в Украине на мировом уровне", - резюмировала Ирина Горовая.

Напомним, недавно Горовая вспомнила, как приютила в подвале своего дома около 30 человек во время обстрела Киева и пригорода.

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