Певица поделилась, что ее супруг жил в постоянном стрессе на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Певица NK дала интервью Алине Доротюк, в котором рассказала детальнее о причине недуга Потапа. Недавно стало известно, что у него парализовало часть лица. Сам мужчина выехал из Украины еще до 24 февраля, и до сих пор не возвращался на Родину.

"У него отняло половину лица. Где бы ты ни был, в твоей стране война, в твоем сердце война, в твоей жизни война… Переживают все. И Леша мой - не исключение. Он как мужчина должен держаться. Когда я в истерике, все волнуются, здесь нужно эвакуировать, здесь нужно договориться, здесь помочь, здесь уехать... И такое его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица", - сказала Каменских.

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Она поделилась, что какое-то время Потап не мог питаться и даже пить жидкость. На протяжении двух месяцев он проходил лечение, а сейчас восстанавливается.

"Это выглядело очень страшно. Оно парализовало, и не работала часть лица. Ты не можешь есть, пить. Казалось, лицо никогда не вернется в нормальное состояние. У каждого по-своему. Стресс такой сильный, что организм не может на него не реагировать. Когда ты нервничаешь-нервничаешь, а еще и не знаешь, что будет завтра, то все", - резюмировала Каменских.

Отметим, в конце августа Настя вернулась в Украину без мужа, что очень возмутило публику.

Напомним, Дантес с Кацуриной уехал в Варшаву и назвал причину отъезда.

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