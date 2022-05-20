Коллега Потапа считает, что звезд с таким мнением нельзя было допускать до оценивания международного конкурса.

Который день в прессе не утихает обсуждение по поводу высказывания Ирины Федишин. Певица, которая оценивала выступления звезд на Евровидении от Украины отметила, что не понимает представителей ЛГБТ-сообщества и что однополая любовь - это грех, за что на нее накинулись и поклонники, и коллеги, обвинив в гомофобии.

Продюсер MOZGI Ирина Горовая считает, что Федишин с ее мнением не должны были допускать до оценивания. Такую позицию она озвучила в интервью "Слава+".

"Нельзя так говорить. Сейчас время свободы и самовыражения. В этом конкурсе очень много представителей ЛГБТ. Я считаю, наша страна мало работает с внешним контекстом в вопросе культуры. Такого не должно было быть. Не могли судить конкурс люди, которые открыто говорят о своем каком-то "не таком" отношении к ЛГБТ-культуре", - отметила Ирина.

Горовая также добавила, что Евровидение-2023 должно пройти в Мариуполе.

"Это должна быть территория Украины. И все люди должны приехать, и ощутить это место. Это будет святое место", - резюмировала артистка.

Напомним, экс-жена Потапа Горовая рассказала, как приютила в подвале 30 человек во время обстрела.

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