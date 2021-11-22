Альбом выйдет 1 декабря 2021 года.

Российский хип-хоп исполнитель Оксимирон поделился в своем инста-блоге радостной новостью. Накануне Нового года он решил порадовать своих поклонников новым альбомом, который выпустит впервые за последние шесть лет.

"Вот это поворот", "Спасибо, что хоть год указал", "Я не верю, что дождалась", "Просто лучший", "Лучшее начало зимы", "А это уже другой разговор", "Ура, очень круто", - поклонники уже в предвкушении новой музыки от любимого исполнителя.

Читайте такжеПолуобнаженная MARUV имитировала секс с мужем в новом клипеНапомним, 1 ноября 2021 года Оксимирон презентовал новый трек под названием "Кто убил Марка?". Спустя шесть лет молчания, такая новость стала неожиданностью для фанатов музыканта. Незадолго до этого вышла другая композиция - "Сказка о потерянном времени".

Десятиминутный трек "Кто убил Марка?" - рассказ о конфликте исполнителя с другим хип-хоп "динозавром" - Ромой Жиганом. Оксимирон приоткрывает завесу тайны и посвящает общественность в детали резонансного события минувших лет.

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Автор: Диана Могилевич