Премьера новой части, в которой главная героиня вернется в "Невермор", состоится уже этим летом.

Стриминговый сервис Netflix обнародовал новый тизер второго сезона нашумевшего сериала "Уэнздей" ("Wednesday"). Стало известно, когда ждать продолжения комедийного хоррора, первая часть которого увидела свет в 2022 году и стала лидером по количеству просмотров.

В подписи к тизеру написано: "Она возвращается". Речь идет о главной героине Уэнздей Аддамс. Во втором сезоне девушка продолжит обучение в академии "Невермор". Там она, как показано в ролике, встретится со старыми друзьями и ее будут ждать новые приключения.

Главную роль во втором сезоне снова исполняет Дженна Ортега. Как известно, ранее актриса обещала, что поклонников сериала ждет еще более мрачная история. Кроме того, к своим ролям также вернулись Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Фред Армисен (дядя Фестер). В соседку Уэнздей перевоплотилась Эмма Майерс (Энди Синклер).

Видео дня

Ранее создатели картины сообщили, что во второй части снимется американская певица Леди Гага. Знаменитость появится в сериале в эпизодической роли, но в какой именно - пока что неизвестно. Также к актерскому составу присоединились Стив Бушеми ("Клан Сопрано"), Билли Пайпер ("Доктор Кто"), Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада") и Ноа Тейлор ("Ханна").

Режиссером продолжения, как и предыдущей части, выступил Тим Бертон ("Битлджус", "Алиса в стране чудес", "Эдвард руки-ножницы", "Труп невесты"). Второй сезон "Уэнздей" выйдет уже этим летом и будет разделен на две части. Первые серии выйдут уже 6 августа, а следующие - 3 сентября.

Что известно о первом сезоне "Уэнздей"

Сериал вышел в ноябре 2022 года и мгновенно стал хитом Netflix. Картина попала в 12 номинаций премии "Эмми", в четырех из которых одержала победу.

В проекте рассказывается о жизни Уэнздей Аддамс, представительницы известной семьи Аддамсов, которая поступает в школу "Невермор". Она пытается раскрыть загадочную серию убийств, связанных с ее семьей и местными жителями. Уэнздей также сталкивается с вызовами подростковой жизни, заводит новых друзей и врагов, и развивает свои сверхъестественные способности.

Напомним, ранее Netflix выпустил тизер продолжения "Песочного человека" после новостей о закрытии сериала. Второй сезон картины будет разделен на две части, которые выйдут уже летом. Этот сезон станет финальным в экранизации одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана.

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