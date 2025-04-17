Второй сезон картины будет разделен на две части, которые выйдут уже летом

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер нового сезона сериала "Песочный человек", первая часть которого вышла в 2022 году. Этот сезон станет финальным в экранизации одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана.

Как пишет издание Variety, Netflix решил разделить продолжение картины на две части. Первая будет состоять из шести эпизодов, премьера которых состоится 3 июля этого года, а вторая - из пяти серий. Они станут доступными к просмотру 24 июля.

По сюжету в сериале на базе серии комиксов рассказывается о короле снов Морфее, которого сыграл британский актер Том Старридж. После десятилетий заточения в реальном мире он должен возродить свое падшее королевство и силу.

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После судьбоносного воссоединения со своей семьей Морфею приходится принимать сложные решения, чтобы спасти себя, королевство от последствий своих прошлых ошибок. Чтобы искупить свою вину, Морфей должен противостоять давним друзьям и врагам, богам, монстрам и смертным. Второй сезон полностью раскроет историю Морфея, которая будет полна неожиданных поворотов судьбы и покажет его путь к прощению, который будет сверхсложным.

Рори О'Коннор сыграет Орфея - поэта, музыканта и оракула. Также, кроме него, к съемкам присоединились Фредди Фокс в роли Локи, Клайв Рассел (Один), Лоуренс О'Фуаран (Тор), Энн Скелли (Нуала), Дуглас Бут (Клуракан) и Джек Глисон (Пак). Сериал адаптирует часть комиксов "Сезон туманов", поскольку эти персонажи появились в комиксах во время этой арки. Также Индия Мур сыграет Ванду, а Стив Куган озвучит пса Барнабаса. Оба героя из части "Короткие жизни" комикса. Режиссером второго сезона второго сезона выступил Джейми Чайлдс.

Шоураннер "Песочного человека" Аллан Гайнберг планировал, что второй сезон, съемки которого проводились в 2023 году, станет финальным. Слухи подтвердились еще и в январе 2025 года. Тогда стало известно, что картину закрывают из-за скандала с Гейманом. Как известно, писателя обвинили в сексуальном насилии. Девять женщин заявили, что стали жертвами изнасилований или домогательств со стороны звезды.

Из-за этого с ним прекратили сотрудничество многие компании. В частности, Disney поставил на паузу экранизацию "Истории с кладбищем", а также сериал Amazon Prime Video "Благие знамения" не получит продолжение на третий сезон.

Напомним, ранее вышел новый трейлер зомби-хоррора "28 лет спустя" от Дэнни Бойла и Алекса Гарленда. В украинский прокат фильм выйдет 19 июня 2025 года.

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