Инсайдеры раскрыли подробности съемок картины.

Известная американская певица Леди Гага снимется в новом сезоне популярного сериала "Венздей" о семейке Аддамсов от Netflix. Однако пока точно неизвестно, какая именно роль достанется поп-звезде, сообщает Variety.

По данным издания, знаменитость сыграет камео - это эпизодическая роль. Вероятно, артистка появится в одной или нескольких сериях картины. Съемочная команда "Венздей" пыталась уговорить Гагу сыграть полноценную роль, однако исполнительница отказалась и теперь зрители увидят ее всего несколько раз в сериале.

Стало известно, что уже начались съемки картины и сейчас они проходят в Ирландии. Ранее актриса Дженна Ортега, которая сыграла главную героиню Венздей, заявила, что не уверена в положительном отношении Netflix к появлению певицы в сериале.

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Отметим, что в новых эпизодах к своим ролям снова вернутся актеры Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман, которые играют роль родителей главной героини - Мортисию и Гомеса Адамсов. Режиссером нового сезона, как и предыдущего, стал Тим Бертон.

К слову, что касается Леди Гаги, то это далеко не первое ее появление в кино. Как известно, звезда сыграла главную роль в фильме "Джокер 2". Кроме того, за свою актерскую игру она была номинирована на премию "Оскар" за съемки в фильме "Звезда родилась". Также знаменитость снималась в картине "Дом Гуччи" и участвовала в сериале "Американская история ужасов".

Что известно о "Венздей"

Сериал рассказывает о жизни Венздей Аддамс, представительницы известной семьи Аддамсов, которая поступает в школу "Невермор" для одаренных учеников. Она пытается раскрыть загадочную серию убийств, связанных с ее семьей и местным сообществом. Венздей также сталкивается с вызовами подростковой жизни, заводит новых друзей и врагов, а также развивает свои сверхъестественные способности.

"Венздей" вышел в ноябре 2022 года и мгновенно стал массовым хитом Netflix. Это самое популярное англоязычное шоу, которое когда-либо выпускал стример, и оно было номинировано на 12 премий "Эмми", получив четыре.

Напомним, ранее Netflix показал тизер второго сезона сериала "Венздей". Стало известно, когда состоится премьера долгожданного нового сезона.

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