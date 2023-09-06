При этом россияне придумали странные "названия" для фильмов, которые официально не выходили в прокат страны-агрессора.

Несмотря на то, что многие правообладатели ушли из РФ, страна-агрессор все равно пытается нажиться на фильмах, таких как "Барби" и "Оппенгеймер". Ранее фильм о кукле уже показывали в кинотеатрах под открытым небом, при этом россияне демонстрировали "пиратскую" версию. Теперь же в РФ решили "переименовать" кинокартины.

Так, московский кинотеатр анонсировал показы фильма "Барби", который почему-то получил название "Быстрые свидания". А "Оппенгеймер" и вовсе "переименовали" в "Дубак". Афиши с такими названиями заметили в рекламном анонсе кинотеатра "Радуга".

Помимо этого, и в других городах РФ открыто анонсируют показы "Барби" и "Оппенгеймера". При этом работники кинотеатров, по данным Telegram-канала "Агентство. Новости", гордо заявляют, что зрители смогут увидеть "полноценные" версии, а не "пиратские" копии.

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На фоне всего этого в РФ разгорелся скандал. Все дело в том, что ранее Минкульт страны-агрессора заявлял, что "Барби" и "Оппенгеймер" не стоит показывать. Фильмы, как заявили власти РФ, "не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Из-за этого кинотеатру "Радуга", который анонсировал показы "переименованных" лент, пришлось поспешно оправдываться. Афиши уже удалены, а представители организации уже заявили, что все это якобы ложь, ведь они "не планировали" показывать "запрещенные" фильмы.

Напомним, для РФ это уже не первая попытка "переименовать" фильмы. Зимой 2022 года россияне придумали свое название для "Аватара 2". Его незаконно показывали в кино, придумав "хитрую схему".

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