При этом зрителей предупреждают о том, что качество "картинки" едва ли можно назвать идеальным.

Россияне нашли способ заработать на фильме "Барби". Кинотеатры страны-агрессора не получат легальные пленки, а потому там начали продавать билеты на показ "пиратских" версий.

Так, в Тюмени открыто анонсировали показ "Барби" под открытым небом. Однако администрация кинотеатра сразу предупредила зрителей, что им придется смотреть "экранную копию".

"Имейте в виду: это экранная копия, но мы вырезали почти всю рекламу. Фильм практически не отличить от оригинала", - утверждают россияне.

При этом в кинотеатре гордятся тем, что им удалось провести показ "пиратской" версии. После сеанса появилось видео, на котором можно увидеть качество "картинки", оставляющее желать лучшего.

Билеты на такие показы стоят от 350 до 1000 рублей (примерно от 132 до 380 гривень). Любителям смотреть украденные фильмы, но не тратить много денег, предлагают сидеть на пледах прямо на земле, а ценителям комфорта можно оплатить место на диване.

"А вы ответственность за пиратство не хотите понести?", - пишут возмущенные комментаторы на странице российского кинотеатра.

Россияне крадут фильмы - самые громкие скандалы

Зимой 2022 года стало известно, что в РФ "переименовали" фильм "Аватар" и незаконно показывают его в кинотеатрах. Представители страны-агрессора придумали хитрый план, благодаря которому они сумели незаконно заработать на премьере.

После этого россияне украли украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня". Они показывали его в период "обслуживания перед сеансом".

Несмотря на то, что многие крупные правообладатели ушли из РФ, в кинотеатрах все равно "крутили" немало мировых блокбастеров. Но недавно в Голливуде раскусили, как россияне воруют фильмы, эта лавочку уже прикрыли

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