«Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино: обзор без спойлеров

УНИАН разбирался, чем девятая лента Квентина Тарантино может увлечь посетителей кинотеатров.

Звезда голливудских вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) переживает не самые легкие времена в своей карьере. На дворе 1969 год, по улицам бродят немытые хиппи, а пик его славы, похоже, так и остался где-то далеко, в сериалах десятилетней давности. Титул короля боевиков скоро придется скрепя сердце уступить кому-нибудь из молодых актеров, да и сам облик Голливуда стремительно меняется. В Лос-Анджелесе появляются молодые и амбициозные режиссеры-визионеры, такие как новый сосед Далтона – Роман Полански.

Но не все так плохо. Справиться с кризисом Рику помогает его дублер и помощник Клифф Бут (Брэд Питт), с которым за годы совместной работы они стали почти родственниками. Вместе Рику и Клиффу предстоит пережить в Голливуде несколько очень странных и жарких дней.

Приблизительно так выглядит завязка истории «Однажды… в Голливуде» – девятой ленты культового режиссера Квентина Тарантино. 15 августа фильм вышел в прокат в большинстве кинотеатров страны. УНИАН разобрался, чем лента может увлечь посетителей кинотеатров.

Зрители и критики всегда любили Тарантино за смелость, но новая работа стала рискованной даже по его меркам. Вместо постмодернистских игр с любимыми жанрами режиссер взялся «заигрывать» с реальными и очень трагическими событиями. В 1969 году члены секты «Семья» Чарльза Мэнсона ворвались в особняк Романа Полански в Лос-Анджелесе и жестоко убили пять человек. Одной из жертв стала и беременная жена Полански – актриса Шерон Тейт.

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Эта трагедия и прокладывает путь сюжету картины. Вымышленные Рик Далтон и Клифф Бут оказываются соседями супругов Полански, невольно меняя ход истории. При этом, полноценного сюжета у ленты как бы и нет – история быстро распадается на несколько зарисовок, похожих на байки голливудских старожилов.

Восприятие «Однажды в Голливуде» очень сильно зависит от культурного контекста: сам Тарантино перед премьерой подготовил для фанатов целый список картин, с которыми неплохо бы ознакомиться для понимания его замысла. Рядовому зрителю перед походом в кино достаточно хотя бы в общих чертах узнать в сети подробности дела Чарльза Мэнсона и его банды.

Слабость сюжета не мешает Тарантино использовать свои главные козыри – его история наполнена отсылками к почти неизвестной современному зрителю киноклассике шестидесятых и бережно переносит на экран ее атмосферу. Каждый кадр светится любовью к массовой культуре той эпохи: на радио играют хиты времен войны во Вьетнаме, а в качестве комического камео в фильме появляется целый Брюс Ли.

С точно такой же любовью Тарантино относится и к своим персонажам. Рик Далтон в исполнении Ди Каприо – манерная и склонная к истерикам знаменитость, талантливо написанный и сыгранный комический герой. Клифф Бут, сыгранный Брэдом Питтом – его полная противоположность: маскулинный и самоуверенный альфа-самец, похожий на персонажей из боевиков Далтона. Наблюдать за их взаимодействием всегда интересно, тем более что именитые актеры выкладываются на полную. Особняком стоит Марго Робби, сыгравшая Шерон Тейт – с ней режиссер весь фильм обращается с особым трепетом, как со своей самой большой и хрупкой сценарной ценностью.

Поклонники Тарантино наверняка будут довольны тем, что он по-прежнему наполняет свое кино увлекательными диалогами ни о чем и красочными сценами насилия (хотя до масштабов «Омерзительной восьмерки» тут далеко). Они же будут увлеченно «ловить» в картине многочисленные отсылки, цитаты и режиссерскую самоиронию.

И в то же время, что-то в узнаваемом стиле режиссера изменилось – в жизнерадостной на первый взгляд постановке несложно поймать неожиданное для этого фильма чувство тревоги и тоски по чему-то важному. Раскованные шестидесятые заканчиваются, а хорошие парни в реальной жизни побеждают зло совсем не так часто, как в боевиках.

Возможно, в дни премьеры «Однажды в Голливуде» Тарантино не зря заговорил о завершении своей кинокарьеры, и тема «конца эпохи» становится для него особенно близкой. От того пропускать этот фильм крайне не рекомендуется. Следует лишь помнить, что лента длится почти три часа, и без должного погружения способна буквально усыпить неподготовленного зрителя.