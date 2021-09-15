Третий эфир состоится в воскресенье, 19 сентября.

19 сентября на 1+1 выйдет третий эфир шоу "Танцы со звездами". Зрителей ждет впечатляющий номер памяти легендарного судьи шоу Григория Чапкиса. Масштабная постановка поразит не только танцами, которые обожал Григорий Николаевич, а тем, что благодаря специальным современным технологиям его снова можно будет увидеть на паркете. Каким будет это посвящение, смотрите уже в это воскресенье в эфире телеканала 1+1.

Воскресным вечером впервые в пятом сезоне проекту за судейским столом появится гостевая судья - поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, которая принимала участие во втором сезоне "Танцев со звездами". Она поможет судьям оценивать звездных участников. Ведущей балкона станет известная телеведущая и звездная судья шоу "Маскарад" Маша Ефросинина. К тому же, зрителей ждет совместный танец звездных судей на открытии шоу.

Напомним, уже состоялось два эфира шоу "Танцы со звездами". Первыми проект покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская. Также от участия в проекте вынуждена была отказаться звезда "Женского квартала" Настя Оруджова. Девушка получила травму колена еще в первом эфире, а затем оказалась в больнице.

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Смерть Григория Чапкиса

В июне 2021 года умер легендарный хореограф Григорий Чапкис. Танцор длительное время болел, его трижды госпитализировали из-за двусторонней пневмонии.

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Автор: Диана Могилевич