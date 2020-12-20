Ему сделали два теста на коронавирус и оба отрицательные.

С воспалением легких в больницу попал легендарный тренер "Танцев со звездами" Григорий Чапкис.

Читайте такжеНа 20 лет младше: стало известно о новом романе Тома Круза (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Три дня назад у него поднялась температура, скорая, приехавшая на вызов, забрала 90-летнего народного артиста в стационар.

Чапкис говорит, что лежит он в ортопедическом отделении, потому что профильные стационары заполнены.

Артист чувствует слабость. Ему сделали два теста на коронавирус и оба отрицательные.

Последние новости о Чапкисе

Хореограф Григорий Чапкис в 2020 году женился в четвертый раз. Имя жены неизвестно. Она моложе Чапкиса на 52 года.

В суперфинале шоу "Танцы со звездами" устроили сюрприз для судьи проекта Григория Чапкиса — неожиданно на шоу прилетел из Америки его сын Грег.

В 2019 году во время полуфинала "Танцев со звездами" 89-летний Григорий Чапкис рассказал о своей новой подруге, которая присутствовала в зале.

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Автор: УНИАН