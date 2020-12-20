Артист чувствует слабость / фото zik.ua

С воспалением легких в больницу попал легендарный тренер "Танцев со звездами" Григорий Чапкис.

Читайте такжеНа 20 лет младше: стало известно о новом романе Тома Круза (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Три дня назад у него поднялась температура, скорая, приехавшая на вызов, забрала 90-летнего народного артиста в стационар.

Чапкис говорит, что лежит он в ортопедическом отделении, потому что профильные стационары заполнены.

Артист чувствует слабость. Ему сделали два теста на коронавирус и оба отрицательные. 

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Автор: УНИАН