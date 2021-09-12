Она после операции не сможет выступать длительное время, поэтому, по правилам проекта, покидает шоу.

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова не вышла во втором эфире "Танцев со звездами" на паркет, поскольку она перенесла срочную операцию.

Читайте такжеТанцы со звездами: как прошел первый эфир грандиозного шоу (видео)"К сожалению, я в больнице. Меня прооперировали, с коленом все оказалось гораздо хуже, чем мы думали. Мне нужна была срочная операция", - сказала Настя.

Она не может выступать длительное время, поэтому, по правилам проекта, покидает шоу.

"Моя реабилитация продлится более 8 месяцев. Поэтому, к сожалению, я покидаю проект", - сказала Оруджова.

Анастасию на "Танцах со звездами" заменила ее коллега и подруга Александра Машлятина. В этом эфире пара получает иммунитет, поэтому она не уйдет из шоу.

Анастасия Оруджова получила травму: что известно

29-летняя Оруджова получила травму накануне первого выпуска "Танцев со звездами". "Во время репетиции у меня порвалась связка", - сказала она. Из-за этого Насте пришлось ночью делать МРТ. Но медики все же разрешили ей выйти на паркет во время первого эфира.

Тогда звезда "Женского квартала" вместе со своим партнером получили лишь 13 баллов за танец от судей.

Автор: Ольга Робейко