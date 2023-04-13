За главный приз фестиваля, среди прочих, поборются такие режиссеры, как Уэс Андерсон, Вим Вендерс, Тодд Хейнс, Джонатан Глейзер, Кен Лоуч и Джессика Хауснер.

13 марта 2023 стала известна программа 76-го Каннского кинофестиваля, который пройдет во Франции с 16 по 27 мая.

Примечательно, что в представленном сегодня на сайте фестиваля списке нет ни одного фильма как украинского, так и российского производства. Вероятно, фильмы из Украины не попали в программу по причине того, что в условиях войны снимать кино не так легко, тогда как российские кинематографисты, вероятнее всего, второй год подряд попали под бойкот. Впрочем, еще не объявленны некоторые специальные программы, куда все же могут попасть украинские или российские фильмы.

Тем временем, за главный приз фестиваля "Золотую пальмовую ветвь" в рамках "Основного конкурса" в этом году поборются:

Видео дня

"Клуб Зеро" (Джессика Хауснер)

"Зона интересов" (Джонатан Глейзер)

"Мертвые листья" (Аки Каурисмяки)

"Четыре дочери" (Каутер Бен Ханья)

"Город астероидов" (Уэс Андерсон)

"Траектория падения" (Жюстин Трие)

"Чудовище" (Хирокадзу Корээда)

"Свет будущего" (Нанни Моретти)

"Прошлым летом" (Катрин Брейя)

"О сухой траве" (Нури Бильге Джейлан)

"Химера" (Аличе Рорвахер)

"Рагу Додена Буффана" (Чан Ань Хунг)

"Рапито" (Марко Беллоккьо)

"Май, декабрь" (Тодд Хейнс)

"Молодость" (Ван Бин)

"Старый дуб" (Кен Лоуч)

"Ребро Адама" (Рамата Тулае Си)

"Идеальные дни" (Вим Вендерс)

"Зачинщик" (Карим Айнуз)

Вместе с тем, во второй по значимости программе "Особый взгляд" за награду будут бороться преимущественно дебютанты.

Также стало известно, что в рамках фестиваля вне конкурса покажут фильм "Паутина", новинку от южнокорейского режиссера Ким Чжи Уна ("Горечь и сладость", "Я видел дьявола", "Секретный агент"), и новый фильм легендарного японского режиссера Такэси Китано "Шея".

Как ранее сообщал УНИАН, отроет 76-й Каннский кинофестиваль историческая драма "Фаворитка" с Джонни Деппом в главной роли. Вне конкурса в Каннах в этом году покажут долгожданные фильмы "Убийцы цветочной Луны" Мартина Скорсезе и "Индиана Джонс и реликвия судьбы" Джеймса Мэнголда, а также скандальный сериал "Идол" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd.

Кроме того, на Каннском кинофестивале в мае 2023 года дебютирует новая кинокомпания Saint Laurent Productions, представив два короткометражных фильма: ЛГБТ-вестерн "Странный образ жизни" Педро Альмодовара с Итаном Хоуком и Педро Паскалем и еще один, о котором будет объявлено позже.

Возглавит жюри фестиваля шведский режиссер Рубен Остлунд, чья сатирическая комедия "Треугольник печали" получила главный приз Канн в прошлом году. Остальные члены жюри пока неизвестны.

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