Множество зарубежных компаний покинули российский рынок из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины.

В России заявили о том, что с 23 марта в кинотеатрах начнут показывать четвертую часть американского боевика "Джон Уик". Об этом заявил "Кинопоиск", ссылаясь на кинопрокатную компанию "Атмосфера кино".

"Кинопрокатная компания "Атмосфера кино" Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова объявила о весьма неожиданном релизе. Четвертая часть франшизы "Джон Уик" официально выйдет в российский прокат 23 марта 2023 года", - сказано в сообщении.

Учитывая санкции и запрет на показ зарубежного кино в российских кинотеатрах, неизвестно, как на территории страны-агрессора смогут легально показывать этот фильм.

Видео дня

Отметим, что "Джон Уик 4" снят на голливудской студии Lionsgate, которая в 2022 году заморозила выход своих картин в России.

"Сейчас предоставленной информации достаточно для нас. Мы с радостью поделимся новостями и деталями, когда это будет возможно. Сейчас дата заявлена, это главное. Добавить нечего", - заявили в "Атмосфера кино".

Кинокомпании, которые покинули Россию

Из-за полномасштабной военной агрессии и убийств мирных украинцев практически весь мир отказался от сотрудничества с РФ. Российский рынок покинули такие кинокомпании: Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и многие другие.

Но россияне нашли нелегальный способ обойти санкции, и показывают у себя в кинотеатрах фильмы, незаконно скачанные с торрентов.

Напомним, вышел финальный трейлер "Джона Уика 4" с Киану Ривзом.

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