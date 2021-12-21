Студия Universal презентовала первый трейлер исторического фильма "Варяг".
Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
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В главных ролях - Николь Кидман, Александр Скарсгард, Итан Хоук, та Уиллем Дефо. Также в фильме появится звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой, певицы Бьорк и другие.
Согласно синопсису, это "наполненная боевыми действиями эпопея, повествующая о молодом принце викингов, стремящемся отомстить за убийство своего отца". Действие сюжета развернется в Исландии начала X века.
Премьера запланирована на 22 апреля 2022 года.