Фильм погрузит в атмосферу Исландии Х века.

Студия Universal презентовала первый трейлер исторического фильма "Варяг".

Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

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В главных ролях - Николь Кидман, Александр Скарсгард, Итан Хоук, та Уиллем Дефо. Также в фильме появится звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой, певицы Бьорк и другие.

Согласно синопсису, это "наполненная боевыми действиями эпопея, повествующая о молодом принце викингов, стремящемся отомстить за убийство своего отца". Действие сюжета развернется в Исландии начала X века.

Премьера запланирована на 22 апреля 2022 года.

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Автор: Анастасия Печенюк