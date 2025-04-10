Премьера сериала состоится 16 мая 2025 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал первый трейлер комедийного научно-фантастического сериала "Киллербот" (Murderbot) с Александром Скарсгардом ("Меланхолия", "Варяг", "Безграничный бассейн", сериал "Настоящая кровь").

Новый проект основан на серии книг американской писательницы-фантаста Марты Уэллс "Дневники Киллербота", первая часть которой вышла в 2017 году под названием All Systems Red. За эти книги она получила ряд престижных наград, в том числе премии "Хьюго" и "Локус".

В центре сюжета – умный охранный андроид, который называет себя Киллерботом. Он обладает способностью к свободному мышлению, но должен скрывать это. Выполняя опасные задания, он испытывает влечение к людям и одновременно в ужасе от их слабости.

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Также в сериале задействованы Дэвид Дастмалчян ("Человек-муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Дюна"), Нома Думезвени ("Русалочка", сериалы "Поза", "Надзиратель"), комедиантка Сабрина Ву (сериал "Начальная школа "Эбботт") и другие.

Кроме того, небольшие камео в сериале получили Джон Чо ("Гарольд и Кумар уходят в отрыв", "Звездный путь", сериал "Ковбой Бибоп") и Кларк Грегг (франшиза "Мстители", сериал "Агенты Щ.И.Т.").

Создали шоу братья Пол и Крис Вайц, которые вместе основали подростковую комедийную франшизу "Американский пирог" (1999), а затем сняли номинированную на "Оскар" комедийную драму "Мой мальчик" (2002). Впрочем, большинство своих самых известных работ они сняли по отдельности. Так, Крис среди прочего снял фильмы "Золотой компас" (2007), "Сумерки. Сага. Новолуние" (2009) и "Операция "Финал" (2018), а также написал сценарии к фильмам "Золушка" (2015), "Бунтарь Один. Звездные Войны. История" (2016) и "Творец" (2023). В свою очередь Пол снял фильмы "Назад на землю" (2001), "Знакомство с Факерами 2" (2010) и "Отцовство" (2021), а также сериал "Моцарт в джунглях" (2014-2018).

Премьера сериала состоится 16 мая 2025 года. Первый сезон будет насчитывать десять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 11 июля.

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