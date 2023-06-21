Очередной фейл россиян насмешил сеть.

Россияне украли украинский фильм "Люксембург, Люксембург". Трагикомедия уже появилась на пиратских сайтах. Однако представители страны-агрессора эпично "налажали" с переводом.

В сети уже появился фрагмент украденного фильма. Сначала новостью об этом поделился один из главных героев ленты, Рамил Насиров. Впоследствии видео с украденным фильмом появилось и в TikTok.

"Люксембург, Люксембург" слили на пиратский сайт. И если вы обрадовались, что сможете это посмотреть, то вот вам, пожалуйста, этот шедевр... Это что такое? Что это за шедевр?! На какую аудиторию? Это что получается, россияне украли наше кино, чтобы посмотреть? Видимо, совсем все плохо", - шутит блогерша, которая так же поделилась фрагментом с эпическим переводом.

Россияне, переводя фильм, не попытались выяснить значение некоторых слов. Поэтому не обошлось без забавного акцента и ошибок.

Украденный фильм "Люксембург, Люксембург" - видео

Реакция сети

Комментаторы возмущены позорным поступком россиян. Они насмехаются над переводом и отмечают, что представители страны-агрессора пробили очередное дно. Пользователи также пишут:

"По инерции воруют, как не стиралки, так другое"

"Ужас, ходила в кино, очень понравился фильм, своих надо поддерживать, иду посмотрю еще раз на Netflix"

"Астатки рева и бермикса, ха-ха-ха".

Что известно о фильме "Люксембург, Люксембург"

Украинская трагикомедия "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича вышла в прокат 13 апреля 2023 года. Главные роли получили братья-близнецы Рамил и Амилу Насировы, участники из рэп-группы "Курган и Agregat".

В фильме рассказывается о двух братьях, которые росли без отца, потому что тот их бросил. Когда они уже стали взрослыми, им приходится снова думать о своем отце. Близнецы, которые живут совершенно разными жизнями, должны отправиться к умирающему отцу.

Фильм понравился критикам и зрителям. Известно, что "Люксембург, Люксембург" появится на Netflix.

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