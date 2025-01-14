Сам писатель все обвинения отвергает и заявляет, что половые контакты произошли по согласию обеих сторон.

Почти полгода прошло с момента, когда британского писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии, а сейчас против него выдвинули новые обвинения. Автора книг "Песочный человек", "Благие знамения", "Американские боги" и "Коралина", которые были экранизированы, девять женщин обвинили в изнасиловании.

Как сообщает Vulture, писателя-фантаста обвинили в домогательствах и насилии пять женщин летом прошлого года. Тогда обвинения были обнародованы в шестисерийном подкаст-сериале "Мастер: обвинения против Нила Геймана" британского издания Tortoise. В новое расследование Vulture вошло еще четыре обвинения. Издание проанализировало тексты, записи в дневниках, электронные письма с друзьями и сообщения полиции.

Самой молодой женщине, которая могла быть жертвой Геймана, было всего 18 лет на момент изнасилования, а большинству пострадавших было по 20 лет. На момент совершения преступлений звезде было примерно 40 лет, но один случай мог быть за 15 лет до этого, ведь жертва утверждает, что в 1986 году он ее насильно поцеловал.

Видео дня

Некоторые женщины работали с Нилом, а некоторые были его поклонницами. Одна из истиц - Скарлетт Павлович - работала няней у второй жены Геймана - Аманды Палмер. В 2022 году мужчина напал на нее в ванной и приказал называть его "хозяином". Затем он несколько раз ее "жестоко насиловал" и называл ее рабыней. Девушка теряла сознание от боли, за чем иногда наблюдал сын писателя.

Другая жертва Кендалл вспомнила, что знаменитость ее целовал без разрешения, а затем изнасиловал прямо в автобусе в 2012 году. Третья пострадавшая Кендра Стаут закрутила роман с Нилом в 2003 году. По ее словам, бойфренд иногда бил ее и заставлял заниматься сексом даже после ее отказов.

Друзья экс-жены автора книг - Палмер - рассказали, что у них были свободные отношения. Женщина под псевдонимом Рейчел начала отношения с Палмер до того, как та познакомила ее с Гейманом. Она также призналась, что писатель совершал физическое насилие над ней.

Адвокаты звезды опровергают любые обвинения. Они заявили, что все половые контакты с элементами физического насилия, происходили с согласия обеих сторон.

К слову, с лета 2024 года, когда стало известно о возможных преступлениях Нила, с ним прекратили сотрудничество многие компании. В частности, Disney поставил на паузу экранизацию "Истории с кладбищем", а также сериал Amazon Prime Video "Благие знамения" не получил продолжение на третий сезон.

Напомним, ранее актриса Блейк Лайвли обвинила экс-коллегу в сексуальных домогательствах. Она подала в суд на звезду фильма "Брось, если любишь" Джастина Бальдони.

Вас также могут заинтересовать новости: