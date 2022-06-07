Все 10 эпизодов первого сезона сериала выйдут одновременно 5 августа 2022 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер фэнтезийного сериала "Песочный человек" (The Sandman), снятого по одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана, выходивших в 1989-1996 годах на DC Comics.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.

Одновременна стала известна дата премьеры "Песочного человека" – все 10 эпизодов сериала выйдут на Netflix одновременно 5 августа 2022 года.

В центре сюжета "Песочного человека" – повелитель царства снов Морфей, который попадает в 1916 году в плен к оккультисту Родерику Берджессу (Чарльз Дэнс из "Игры престолов"), но спустя 105 лет вырывается на свободу. Теперь он намерен восстановить порядок в своем королевстве Снов. Его роль исполняет английский актер Том Старридж, известный по фильмам "Рок-волна", "В дороге" и сериалу "Пустая корона".

Среди других персонажей сериала – повелитель Ада Люцифер (Гвендолин Кристи из "Игры престолов"), различные жители королевства Снов, в том числе сбежавший кошмар Коринфиан (Бойд Холбрук из "Нарко") и библейские братья Каин и Авель, семеро Бесконечных, среди которых Смерть, Судьба (Дэвид Тьюлис), Отчаяние и Желание, а также оккультный детектив Джоанна Константин (потомок Джона Константина), ролько которой исполняет звезда "Доктора Кто" Дженна Коулман. Также одну из ролей исполняет Стивен Фрай.

Ранее УНИАН писал о главных сериальных премьерах июня 2022 года, среди которых – возвращение сериалов "Пацаны", "Мир Дикого Запада" и "Академия Амбрелла".

Вас также могут заинтересовать новости: