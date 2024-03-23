Премьера сериала запланирована на осень 2024 года.

Стриминговый сервис Max наконец показал первый трейлер криминального мини-сериала "Пингвин" (The Penguin), являющегося спин-оффом фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза 2022 года.

Действие сериала развернется спустя неделю после событий фильма "Бэтмен". Он расскажет о приходе Освальда "Оза" Кобблпота (Пингвина) к власти в преступном мире Готэм-Сити.

К главной роли в сериале вернется ирландский актер Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина"), который также сыграл Пингвина в фильме Мэтта Ривза.

Кроме того, в шоу сыграю Кристин Милиоти (София Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе) и Клэнси Браун (Сальваторе Марони).

Премьера сериала запланирована на осень 2024 года, но точная дата релиза станет известна позже. Уже известно, что "Пингвин" будет состоять из 8 эпизодов.

Отметим, также на данный момент в работе находится сиквел фильма "Бэтмен", однако какие-либо конкретные детали о нем пока что неизвестны. Изначально его выход был запланирован 3 октября 2025 года, однако совсем недавно кинокомпания Warner Bros. объявила о переносе фильма на целый год вперед из-за прошлогоднего масштабного страйка сценаристов и актеров Голливуда – новой датой выхода "Бэтмена 2" стало 2 октября 2026 года.

Как сообщал УНИАН, также в этом году на малые экраны выйдет еще один сериал с Колином Фарреллом в главной роли – детектив "Шугар", первые эпизоды которого покажут уже в апреле 2024 года.

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