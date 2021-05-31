Харизматичному ирландскому актеру всегда отлично удавались роли бунтарей.

31 мая 2021 года ирландскому актеру Колину Фарреллу, за которым с самого начала карьеры закрепилась репутация бунтаря, исполняется 45 лет.

По этому случаю мы решили вспомнить самые яркие роли дерзкого ирландца.

Страна тигров / Tigerland (США, 2000)

Первые актерские пробы Колин Фаррел делал еще в 1995 году, однако по-настоящему прорывным для него стал 2000 год, когда вышла антивоенная драма Джоэла Шумахера "Страна тигров" с талантливым молодым ирландцем в главной роли. Фаррел сыграл роль парня-бунтаря, который попал в военный лагерь в США 70-х годов, готовящий бойцов к отправке во Вьетнам. Герой сразу же бросил вызов системе, делая все, чтобы не только самому избежать поездки на войну, но и отвадить от этого своих друзей. Картина получила положительные отзыва критиков, а сам Фаррелл удостоился нескольких кинопремий.

Залечь на дно в Брюгге / In Bruges (Великобритания, США, 2008)

После первого успеха на Фаррела буквально посыпались предложения от топ-режиссеров в кассовых фильмах, где среди его партнеров по съемочной площадке было множество именитых коллег по цеху - "Особое мнение" Стивена Спилберга с Томом Крузом, "Война Харта" с Брюсом Уиллисом, "Телефонная будка" Джоэла Шумахера, "Александр" Оливера Стоуна, "Рекрут" с Аль Пачино, "Новый свет" Терренса Малика, а также боевики "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов", "Полиция Майами. Отдел нравов" и "Сорвиголова". Какие-то фильмы были удачны, а какие-то не очень. Но, так или иначе, имя Фаррелла было постоянно на слуху, причем не только из-за работы в кино, но и регулярных скандалов в личной жизни.

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Но вновь серьезно как об актере о нем заговорили в 2008 году после выхода черной трагикомедии "Залечь на дно в Брюгге" от режиссера Мартина Макдонаха. По сюжету, двоих непутевых киллеров отправляют в бельгийский городок Брюгге пересидеть какое-то время после проваленного задания. Среди всех этих старинных улочек, картин Босха и пивных, герой Фаррелла борется с внутренними переживаниями, находясь на грани.

Фильм получил восторженные отзовы критиков, множество наград и номинаций, а сам Фаррелл заслужил "Золотой глобус" лучшему актеру в комедии или мюзикле.

Семь психопатов / Seven Psychopaths (Великобритания, 2012)

После "Брюгге" Фаррелл сконцентрировался на более драматичных ролях, попутно разбивая их посредственными кассовыми боевиками в духе ремейка "Вспомнить все", однако по-настоящему успешным для него стало второе сотрудничество Мартином Макдонахом, режиссером "Залечь на дно в Брюгге". На этот раз Фаррелл сыграл роль писателя-неудачника, который должен написать успешный сценарий, но это у него никак не получается. В поисках вдохновения герой попадает в множество нелепых и опасных ситуаций, а его партнерами в этом деле становятся персонажи таких потрясающих актеров, как Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон, Том Уэйтс и другие.

Лобстер / The Lobster (Великобритания, Греция, Ирландия, Франция, Нидерланды, 2015)

В 2015 году Фаррелл сыграл главну роль в драматической антиутопии с элементами черной комедии "Лобстер" от греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. В фильме описывается общество, в котором все одинокие граждане отправляются в так называемый "отель", где уних есть 45 дней, чтобы найти партнера, или они будут превращены в животное. Фильм хоть и получился довольно тяжелым, но получил восторженные отзывы критиков, которые среди прочего отметили актерскую игру Фаррелла, который предстал перед зрителями в совершенно новом амплуа.

Убийство священного оленя / The Killing of a Sacred Deer (США, Великобритания, Ирландия, 2017)

После "Лобстера" Фаррелл и Лантимос продолжили сотрудничество - в 2017 году вышла психологическая драма "Убийство священного оленя", которая получила не меншее признание, чем ее фильм-предшественник. На этот раз Фаррелл сыграл кардиохирурга, который заводит дружбу с 16-летним сыном пациента, умершего во время операции несколько лет назад. Мужчина делает подростку подарки и знакомит со своей семьей, однако вскоре начинает избегать слишком назойливого знакомого. Вскоре парень ставит мужчину перед нелегким выбором: врач, которого юноша считает виновным в смерти отца, должен сделать непростой выбор и принести в жертву кого-то из членов своей семьи, иначе все его близкие умрут один за другим.

Джентльмены / The Gentlemen (Великобритания, США, 2019)

В 2019 году Фаррелл сыграл одну из второстепенных ролей в хитовой криминальной комедии Гая Ричи "Джентельмены". Ему досталась роль наставника группы парней-бойцов ММА, которые по глупости ввязываются в криминальные разборки. Теперь его герой, который и сам не так прост, должен вмешаться в ситуацию, чтобы защитить своих подопечных.



Следующей громкой ролью Колина Фаррелла в кино должна стать роль Пингвина в очередной экранизации комиксов о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли, который должен выйти на экраны в 2022 году. Для этого актеру пришлось преобразиться до неузнаваемости.

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Автор: Марина Григоренко