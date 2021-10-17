Новый "Бэтмен" познакомит зрителя с молодым Брюсом Уэйном в начале его борьбы с преступностью.

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма режиссера Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в двух главных ролях - супергероя в маске и миллиардера-затворника.

Ролик, презентованный 16 октября на онлайн-конференции DC FanDome, посвященной новым фильмам, играм и сериалам по вселенной комиксов DC, опубликован на канале студии на YouTube.

Новый "Бэтмен" познакомит зрителя с молодым Брюсом Уэйном в начале его борьбы с преступностью.

Кроме Паттинсона роли знаменитых персонажей исполнили: Зои Кравиц (Селина Кайл), Пол Дано (Эдвард Нэштон), Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Питер Сарсгаард (прокурор Джил Колсон), Джейми Лосон (кандидат в мэры Готэма Белла Реал), Энди Серкис (Альфред), Колин Фаррелл (Освальд Кобблпот).

Фильм Мэтта Ривза снят по сценарию, написанному самим Ривзом и Питером Крэйгом. Лента основана на персонажах Вселенной DC. Соавторами сценария выступили Боб Кейн и Билл Фингер. Продюсерами - Дилан Кларк и Мэтт Ривз, а исполнительными продюсерами - Майкл Э. Услан, Уолтер Хамада, Чантал Нонг и Саймон Эмануэл.

О завершении съемок фильма стало известно в марте этого года. Премьера в кинотеатрах Украины ожидается 3 марта 2022-го.

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Автор: Катерина Комолова