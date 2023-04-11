Сериал "Очень странные дела" стартовал в 2016 году и стал одним из самых успешных проектов Netflix.

Netflix заказал производство анимационного сериала, действие которого будет происходить во вселенной популярного сериала "Очень странные дела" (Stranger Things).

Как пишет Variety, все подробности о шоу держатся в секрете, за исключением того, что оно было разработано Эриком Роблесом и Flying Bark Productions. Ранее Роблес создавал анимационные шоу Random! Cartoons, Fanboy & Chum Chum и Glitch Techs.

"Мы всегда мечтали об анимационных "Очень странных делах" в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли, и увидеть, как эта мечта осуществилась, было абсолютно захватывающим. Мы более чем поражены тем, что придумали Эрик Роблес и его команда – сценарии и иллюстрации невероятны, и нам не терпится поделиться с вами чем-то еще! Приключения продолжаются...", – говорится в заявлении братьев Дафферов, которые создали оригинальный сериал.

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Вселенная "Очень странные дела"

Сериал "Очень странные дела" стартовал в 2016 году и стал одним из самых успешных проектов Netflix. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс, жители которого сталкиваются со сверхъестественными событиями.

Главные роли исполнят Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сейди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Миа Хоук, Мэттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно и другие.

На данный момент вышло уже четыре сезона шоу. Уже известно, что пятый сезон, выход которого запланирован на 2024 год, станет для сериала последним.

При этом ранее Netflix объявил о планах создания вселенной вокруг сериала, включая его спин-офф, театральную постановку и VR-игру. В марте 2023 года стало известно, что события сценического шоу будут разворачиваться в Хокинсе в 1959 году, он дебютирует в лондонском Вест-Энде.

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