Два заключительных эпизода 4 сезона сериала, вышедшие одновременно 1 июля, занимают почти четыре часа времени.

Стриминговый сервис Netflix был недоступен в течение короткого периода в начале пятницы, 1 июля 2022 года, сразу после выхода финала четвертого сезона популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things).

Как пишет Variety, ссылаясь на глобальный сайт мониторинга работоспособности Downdetector.com, пользовательские сообщения о проблемах с Netflix резко возросли примерно в 3 часа ночи по восточному времени (около 10:00 по Киеву). Количество жалоб на проблемы с загрузкой Netflix достигли 13 тысяч в начале часа, прежде чем ситуация разрешилась в течение получаса.

Отметим, первые семь эпизодов 4 сезона сериала "Очень странные дела" вышли в конце мая 2022 года и за 4 недели установили рекорд как англоязычный сериал №1 на сервисе, как сообщает Netflix на основе общего количества часов просмотра. Новый сезон оказался более взрослым и одновременно более мрачным, за что заслуженно получил положительные отзывы критиков и восторженные реакции зрителей. Особенно всем приглянулся главный антагонист Векна в исполнении Джейми Кэмпбелла Бауэра.

Два заключительных эпизода 4 сезона сериала, вышедшие одновременно 1 июля 2022 года, занимают почти четыре часа времени: 8 эпизод длится 85 минут, а 9 эпизод – 150 минут.

Уже известно, что сериал "Очень странные дела" будет закрыт после 5 сезона.

С другими сериальными новинками июля 2022 года вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.