Судя по постам и Мела, и Илоны, они не смогли сработаться на проекте.

Украинский певец и участник шоу "Танцы со звездами" MELOVIN раскрыл своим поклонникам правду об отношениях с Илоной Гвоздевой на проекте.

Напомним, во время прошлого эфира шоу артист и его партнерша Лиза Русина станцевали трио с Гвоздевой. После выступления Илону, очевидно, атаковали хейтеры. Она опубликовала разгромный пост, который позже удалила. Но Мел его заскринил и опубликовал в своих "историях" в Instagram.

Читайте такжеФреймут, Гвоздева и Ризатдинова: на шоу "Танцы со звездами" вернутся любимые танцовщики прошлых сезоновТак, Гвоздёва в своём посте написала, что пара несерьёзно отнеслась к танцевальным тренировкам, то и дело отвлекалась на съемки тик-токов, кривляния. Кроме того, танцовщица утверждает, что MELOVIN в один из дней был слегка выпившим, а Русина никак не могла настроиться на работу.

"В итоге все, что поставила, им не подошло", – говорит Илона.

Девушка продолжила, что по сути нормальных тренировок не было, пара "шарилась".

"В субботу кое-как потренировались. В воскресенье вместо тренировки был маникюр. В итоге прошли дальше", - подытожила Гвоздёва.

Также MELOVIN наваял пост-ответ Илоне, отметив, что его достало двуличие хореографа и что он жалеет, что обнимался с ней и "пытался сгладить углы".

"Меня знатно ******* (достало, - УНИАН.) это двуличие. Я пытался сгладить все углы. Но, видимо, зря. Вы показали свое настоящее лицо, пробив дно любой человечности. Мне противно и безобразно, что я обнимал вас, целовал на прощание и старался всех ободрить ради одного крутого номера", – написал певец.

Ранее украинский хореограф Илона Гвоздева пришла на седьмой эфир шоу "Танцы со звездами" и высказалась по его итогам. "Главной темой обсуждения снова стал мой комментарий в отношении пары MELOVIN и его партнерши: "Мол похвалила его, потому что руководство "Танцев со звездами" её "нагнуло"! Запомните, мои дорогие подписчики, меня может "нагибать" только мой муж! Я говорю то, что считаю нужным и так как этого заслуживают участники, относительно эфира и выступления", - написала тогда Гвоздева в Instagram.

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Автор: Ольга Робейко