Хореограф вновь дала повод для обсуждения.

Украинский хореограф Илона Гвоздева пришла на седьмой эфир шоу "Танцы со звездами" и уже успела высказаться по итогам.

"Главной темой обсуждения снова стал мой комментарий в отношении пары MELOVIN и его партнерши: "Мол похвалила его, потому что руководство "Танцев со звездами" её "нагнуло"! Запомните, мои дорогие подписчики, меня может "нагибать" только мой муж! Я говорю то, что считаю нужным и так как этого заслуживают участники, относительно эфира и выступления", - написала Гвоздева в Instagram.

По ее словам, эфир был очень горячим. На сцене выступили много легендарных артистов, летала туалетная бумага, звезды падали из-под купола.

Читайте такжеГросу, Лорак, Матвиенко: топ-5 украинских звезд, которым изменяли мужья"Были пары, которые приятно удивили и пары, которые неожиданно разочаровали. Но в целом эффект WOW был от атмосферы и синтеза вокалистов, танцоров, историй и танцев. Но видно, что все ребята слегка устали, это читается по количеству травмированных участников. Берегите себя и ждём следующий эфир. Всем удачи", - добавила хореограф.

Напомним, после седьмого выпуска проект покинули две пары - Джамала и Антон Нестерко и Стас Горуна и Даниэла Преап.

Отметим, ранее Джамала дала эксклюзивное интервью УНИАН, в котором рассказала не только о собственном творчестве, но и о конкурентах на "Танцах со звездами" и кто из артистов вызывает у нее восхищение.

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Автор: Диана Могилевич