Также с ними танцевала партнерша певца Лиза Русина.

24 октября состоялся восьмой эфир шоу "Танцы со звездами". В этом выпуске к парам присоединились и другие участники, создав свои трио.

Так, на паркет с MELOVIN и Лизой Русиной вышла хореограф и победительница одного из сезонов "Танцев со звездами" Илона Гвоздева. Ранее девушка постоянно критиковала MELOVIN в своих соцсетях, даже вступила в публичную перепалку с Русиной. Сейчас же она решила помочь им дойти до финала.

Сам MELOVIN об их трио высказался с юмором. По его словам, и Гвоздева, и Русина - очень сильные танцовщицы. Да, у них был конфликт, но это не помешало им показать жаркое шоу.

Читайте также"Просит выйти замуж": Настя Каменских раскрыла шокирующие подробности личной жизни"Я пойду в магазин за попкорном и буду наблюдать за дракой двух сильных барышень. С Илоной Гвоздевой, с кубком, с цветком, это будет очень жаркое шоу. Нервы обязательно пощекочу и Илоне, и зрителям. Надеюсь, это поможет нашей паре занять высокие позиции на турнирной лестнице", - сказал артист.

Также их неожиданное трио прокомментировала и Лиза Русина. Девушка с опаской отреагировала на такую новость, но ради MELOVIN она готова танцевать с Илоной.

Напомним, ранее Илона Гвоздева резко высказалась о "Танцах со звездами".

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Автор: Диана Могилевич