По итогам восьмого эфира проект покинула еще одна пара.

В воскресенье, 24 октября, состоялся восьмой эфир самого танцевального шоу страны "Танцы со звездами". Участники удивляли не только своими образами, но и номерами. Так, в этом эфире к парам присоединились звезды, которые ранее участвовали в проекте.

По итогам эфира в зоне риска оказались три пары - Константин Войтенко и Роксолана Маланчук, Евгения Власова и Макс Леонов, Артур Логай и Анна Карелина.

Зрители спасли Войтенко и Маланчук, а судьи выбрали Логай и Карелину. Поэтому Власова и Леонов покинули проект, так и не дойдя до финала.

В восьмом эфире они танцевали румбу под песню Майкла Джексона "Dirty Diana".

Отметим, вели балкон звезды "Женского Квартала" Владимир Шумка, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова, которая из-за травмы ноги вынуждена была покинуть шоу в начале этого сезона.

Также на паркете "Танцы со звездами" выступил украинский артист Владимир Дантес, который недавно выпустил новую песню и клип к ней.

Напомним, в седьмом эфире шоу покинули сразу две пары - Джамала и Антон Нестерко и Стас Горуна и Даниэла Преап.

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Автор: Диана Могилевич