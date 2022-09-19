Он отметил, что не хочет больше снимать фильмы, у него есть желание работать над сценариями.

Знаменитый американский актер, сценарист и режиссер Вуди Аллен завершит карьеру после съемок фильма "Оса 22" (Wasp 22).

Как сообщает издание Deadline, режиссер в интервью испанской газете La Vanguardia заявил, что планирует, чтобы лента Wasp 22 стала последней в его карьере.

"Моя идея, в принципе, заключается в том, чтобы не снимать больше фильмов, а сосредоточиться на сценарии", - уточнил Аллен, добавив, что следующим его проектом станет роман. Видео дня

Заявления о намерениях завершить карьеру режиссера звучат от Вуди Аллена не впервые. В разговоре с Алеком Болдуином, который транслировался в прямом эфире в Instagram 28 июня, Аллен сказал, что планирует снять "еще один или два" фильма и добавил, что "острые ощущения исчезли из-за упадка театрального опыта.

"Раньше, когда я выпускал фильм, его показывали в кинотеатрах по всей стране. Было круто понимать, что твой фильм одновременно могут посмотреть 500 человек в одном кинозале. Сейчас после релиза ленты у тебя всего четыре или шесть недель проката, а потом ее отправят на стриминг. Это другой опыт. И он не приносит мне радости", - поделился тогда 86-летний Аллен.

Чем известен Вуди Аллен

За свою карьеру Вуди Аллен получил рекордные 16 номинаций на "Оскар". Он получил четыре награды "Оскар". Одну из них - за лучшую режиссуру за комедийную мелодраму "Энни Холл" (1977).

Аллен, несмотря на свой успех, известен тем, что избегал церемоний награждения.

Его последним фильмом был "Фестиваль Рифкина", который собрал только $2,3 млн, выйдя в ограниченный прокат.

Будущий фильм "Оса 22" Аллен описал как "своего рода ядовитый романтический триллер". Съемки ленты планируются осенью в Париже с исключительно французским актерским составом.

В последние годы Вуди Аллен находился в "черном списке" киносообщества из-за обвинений его бывшей партнерши Мии Фэрроу в том, что он якобы развращал их ребенка. Аллен всегда отрицал обвинения и продолжал работать.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября стало известно, что франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, который умер в возрасте 91 года, принял решение добровольно уйти из жизни.

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