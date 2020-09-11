В центре сюжета – путешествие семейной пары из США на фестиваль в Сан-Себастьяне.

Вскоре на экраны выйдет новая кинокартина американского режиссера Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» (Rifkin's Festival).

Трейлер предстоящей премьеры появился на YouTube-канале режиссера в четверг.

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Для главных ролей Вуди Аллен взял яркого Луи Гарреля (известного по фильмам «Мечтатели», «Любовники», «Молодой Годар»), американку Джину Гершон («Игрок», «Без лица», «Перейти черту»), харизматичного Кристофа Вальца («Комиссар Рекс», «Бесславные ублюдки», «Алита: Боевой ангел») и других не менее талантливых актеров.

В этот раз Вуди Аллен не стал экспериментировать с картинкой и, как и в предыдущих фильмах, использовал невероятные пейзажи местностей и акцентировал внимание на произведениях искусства.

В центре сюжета – путешествие семейной пары из США на фестиваль в Сан-Себастьяне. Супруги отправляются в незнакомый город, чтобы освежить отношения.

Однако, погружаясь в магию праздника и тамошней городской атмосферы, каждый из них отдается новым симпатиям. Как семья будет распутывать невзгоды – об этом речь пойдет уже на экранах.

Трейлер фильма "Фестиваль Рифкина" онлайн:

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Автор: Яна Ставская