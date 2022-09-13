О смерти режиссера стало известно 13 сентября.

Франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар, скончавшийся во вторник в возрасте 91 года, принял добровольное решение уйти из жизни.

Об этом сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.

"Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали", - рассказал газете родственник режиссера.

Видео дня

"Его тело устало. Оно больше не работало. Он больше не мог нормально жить из-за различных патологий. И я думаю, что для человека, который был таким независимым, таким честным, не иметь возможности контролировать свои физические возможности, как все, было большим препятствием", - добавил близкий друг франко-швейцарского режиссера.

Сообщается, что он скончался в своем доме в окружении близких людей.

Кроме того, оказывается, что Годар многие годы думал о самоубийстве. Кинокритик Жан-Люк Дуэн даже говорил о том, что Годар в бумажнике носил лезвие бритвы.

Напомним, смерть Годара для мира кино - большая потеря, ведь его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

Самыми известными картинами режиссера стали "Жить своей жизнью", "На последнем дыхании", "Женщина есть женщина", "Банда аутсайдеров", "Альфавиль" и многие другие.

Вас также могут заинтересовать новости: