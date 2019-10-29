Вышел первый украинский трейлер новой версии хоррора "Проклятие" (видео)

По сюжету два детектива расследуют загадочное убийство в доме, где женщина убила собственную семью.

Популярный хоррор, который заполучил миллионы фанов по всему миру, возвращается. Кинокомпания Sony опубликовала официальный трейлер фильма "Проклятие" от продюсера Сэма Рэйми ("Зловещие мертвецы").

Главные роли исполнили Джон Чо и Андреа Райзборо.

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По словам режиссера Николаса Песке, картина не является ни сиквелом, ни ремейком одноименного фильма 2004 года, однако будет ближе по духу к японской версии хоррора, вышедшего в 2002-м.

По сюжету два детектива расследуют загадочное убийство в доме, где женщина убила собственную семью. В ходе следствия они понимают, что дом проклят, а все, кто вошел в него, обречены на смерть.

Фильм выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года.