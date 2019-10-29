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Вышел первый украинский трейлер новой версии хоррора "Проклятие" (видео)

10:41, 29 октября 2019
Кино и музыка
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Фильм выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года / скриншот

Популярный хоррор, который заполучил миллионы фанов по всему миру, возвращается. Кинокомпания Sony опубликовала официальный трейлер фильма "Проклятие" от продюсера Сэма Рэйми ("Зловещие мертвецы").

Главные роли исполнили Джон Чо и Андреа Райзборо.

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По словам режиссера Николаса Песке, картина не является ни сиквелом, ни ремейком одноименного фильма 2004 года, однако будет ближе по духу к японской версии хоррора, вышедшего в 2002-м.

По сюжету два детектива расследуют загадочное убийство в доме, где женщина убила собственную семью. В ходе следствия они понимают, что дом проклят, а все, кто вошел в него, обречены на смерть.

Фильм выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года.

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Теги: #фильмы