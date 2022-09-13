Он скончался в возрасте 91 года.

13 сентября стало известно о смерти легендарного французского кинорежиссера Жана-Люка Годара.

Об этом сообщает Liberation.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о смерти режиссера, но она оказалась неправдивой. Первый раз его "похоронили" еще в 2018 году. Но на самом деле его не стало в 2022 году. При этом причина смерти пока неизвестна.

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Для мира кино это большая потеря, ведь его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

Самыми известными картинами режиссера стали "Жить своей жизнью", "На последнем дыхании", "Женщина есть женщина", "Банда аутсайдеров", "Альфавиль" и многие другие.

В 2011 году Годар был награждён премией "Оскар" за вклад в развитие кинематографа. В целом его творчество систематизируется по пяти периодам, которые определяются переходом режиссёра на новый уровень развития политических воззрений и философского осмысления мира.

К слову, после того как Годар получил "Оскар", в сети начались споры. Он был известен своими антисемистскими высказывания, поэтому люди не понимали, почему он был удостоен такой престижной премии.

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